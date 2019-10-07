兩集就分手！羅仲謙要求與張曦雯加談情戲

藝人羅仲謙、張曦雯及張文慈前日為無綫劇集《木棘証人》開工，眾人烈日當空下於天台「乾煎」，熱得汗流挾背，穿上風褸的羅仲謙一Cut機即拿起手提風扇降溫，笑指幸好曾經歷《飛虎》及電影《西遊記之大鬧天宮》艱苦拍攝，今次絕對應傳自如，更說：「最開心係唔使騷肌，減低操練壓力！」劇中與張曦雯有感情線的他，笑指二人拍拖兩集便分手，連甜蜜畫面亦欠奉，故有意向監製要求加談情戲。提到太太楊怡每天充當化妝師為他上妝，羅仲謙表示對方還問他討回化妝錢，更指10月底完劇會慰勞太太出埠旅行。而張曦雯則羨慕羅仲謙有連場動作戲，自言也想挑戰做打女，寄望日後能於角色上一嘗心願。

張文慈愛情較被動

至於張文慈就預告日內將拍攝激吻韋家雄戲份：「入面我要反追男仔，現實中好被動，所以咪仲係單身。（偷橋追仔？）想用真心，唔想呃對方。」更表示煞科後趁有假期，會到台灣找醫生為其膝蓋打「啫喱」。

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