搣甩「電單車」之名？衛蘭自爆迷上運動

歌手衛蘭和衛詩等現身九龍灣出席慈善音樂會。經常因身形被取笑的衛蘭，台上分享時竟表示近日愛上運動，不時舉啞鈴健身，可惜肌肉仍然收起來！而衛詩則主動重提以前在東京被捕一事：「做咗傷害自己及身邊人嘅事，依家唔介意講，因為係以前嘅事，我係依家嘅我，學到嘅嘢好珍貴。可能好多人都面對緊黑暗，我希望用自己嘅經歷，幫大家走出黑暗！」

演出後二人齊齊受訪，談到運動，衛蘭表示：「手臂同大腿都有肌肉，覺得做運動可以將壓力發洩，攞重嘢（啞鈴）覺得自己好強壯，都希望嚟緊有明顯成績。（搣甩電單車之名？）唔好再咁講啦，我想健康啲。」喜歡行山的衛詩聞言亦指自己希望減5-10磅，想「着衫靚啲」。對於主動提及日本藏毒，衛詩坦言：「真係唔介意講，神幫咗我好多。」由於近日衛蘭推出褔音唱片，兩姐妹早前到紐約八間教會做見證。

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