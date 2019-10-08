望再演喜劇　46歲金宣兒露膊獲讚Keep得好

曾拍經典韓劇《我係金三珣》及人氣韓劇《有品位的她》的46歲女星金宣兒，主演的新劇《Secret Boutique》正在熱播，她在劇中以齊蔭短髮Look示人，加上出道多年來身形都十分Fit，獲不少觀眾讚她Keep得好。而她最近為時尚雜誌寫真，她穿上露膊低胸裙晒弗爆身材，又着露背衫晒玉背。

金宣兒已出道23年，20多年要在每部作品演繹不同角色絕對不是容易的事，對於近年演的角色都是有複雜的情感，她就坦言想演愛情喜劇：「我想演開朗同搞笑嘅角色，好似《金三珣》呢類型，唔係唔想演所以冇得演，我初初因為拍化妝品廣告而有咗都市女性嘅形象，要轉型去到喜劇路線都用咗4至5年，嗰時就遇上咗《金三珣》，又過咗好多年先等到《有品位的她》嘅朴福子，一切都係需要隨緣地等待。」

而《Secret Boutique》慶祝劇集拍攝完畢，昨晚在首爾汝矣島舉行煞科宴，金宣兒以Cap帽及露手踭西裝褸的型Look出席。

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