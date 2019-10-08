太逼真！雷晴雯演情緒病人被街坊鬧黐線

藝人雷晴雯（Winnie）日前出席電影記者招待會，Winnie笑言第一次喊到被導演兼飾演其丈夫的梁成致（Sam哥）叫滴眼藥水：「差不多每一場都是哭戲，而我又習慣真哭，結果哭到Sam哥抵不過叫我不要再用真眼淚，說再真哭怕我眼睛會受不了。」 Winnie表示感激Sam哥給予她這次演出機會，讓她能夠與前輩雪梨互飆演技。Winnie與雪梨於戲中飾演一對遺傳性情緒病患者母女，她坦言最難忘是拍攝途中被途人大罵黐線：「可能因為該場戲的情感爆發太逼真，結果冷不防被途經行人破口而出說我『黐線』及『有病』，當下的確令我愣了一下，畢竟這是真正反映了普遍社會對情緒病人的直接反應。」Winnie笑言把途人的指罵當成最大讚美：「途人的反應證明了我真的演得很貼地很逼真，這是演員最希望得到的認同。」

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