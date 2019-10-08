東方日報C1：胡定欣停工1年搵筍盤解毒

兩屆「視后」胡定欣成績有目共睹，但感情依然交白卷，她大呻：「唔知點解咁難搵，可能最好嘅尚未來臨！」 今年沒有拍新劇，好好休息重拾生活，最希望找個伴：「希望生活有啲唔同！」

近年劇集產量明顯驟減的胡定欣，由一年一劇到今年竟然沒有開拍新劇，背後其實從沒停過，拍劇之餘又演出電影及舞台劇，但挑戰過後都要停一停，她說：「休息係為咗走得更長遠嘅路，畀自己重拾生活。」事業成績表攞滿分，但感情生活卻交白卷，她直言有認識新朋友，希望 找個伴：「決定休息都係希望有番生活，想生活有啲唔同，但都要睇緣分，唔知點解咁難搵！可能最好嘅尚未來臨，緣分到就會。」對於外間希望她與「前度」馬國明但願不止是朋友，定欣笑說：「前排大家好關心佢，話題嚟啫！我哋係好朋友。」

否認約滿 遊法國零艷遇

最近，定欣約滿離巢的消息甚囂塵上，她透露與無綫的合約還有一段時間，工作如常，亦沒有要求一年拍一劇：「上年拍完《包青天再起風雲》就去咗做舞台劇，之後真係想休息吓，因為前年拍《同盟》同《宮心計2深宮計》體力透支得幾大，都想休息吓做其他嘢，所以大家先會喺電視上少見咗我！本來今年會拍一套劇，但可能想整理得好啲，遲啲先開，所以今年暫時未有劇要拍。依家做住自己嘢先，要學吓有得休息就要 盡量休息，但我隨時Ready再拍劇。」

上周遠赴 法國出席時裝周，她坦言街上很多人打扮獨特出眾，享受視覺之餘，亦從中偷師：「我本身好喜歡法國，所以今次旅程特別開心。（有冇艷遇？）冇喎！感情 事隨緣啦！」

2004年由無綫訓練班初出茅廬，定欣轉眼間拍了15年劇集，期間憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》獲封視后，近年亦不斷嘗試新挑戰，如首套電影《逆流大叔》便獲提名「最佳新演員」，由視后變回「新人」的她說：「好好彩遇到咁好嘅機會，好多人以為我拍過戲，但其實係第一部！嗰次係吳鎮宇搵我，佢都冇同我講太多，對我好有信心。始終電影講古仔方式同劇集唔同，有好多問題都未搵到答案，希望再拍多啲、同未合作過嘅演員合作，拍電影我就係新人，好在有呢十幾年嘅訓練。」

踩過舞台劇 出盡真功夫

去年，定欣連舞台劇也踩過界，滿足每個演員心底渴望多元化嘗試的願望，她說：「電影同舞台劇都係第一次嘗試，都係學習階段，拎住十幾年嘅功底去學新嘢，變番一個新人，好耐未試過咁緊張、咁大壓力！近年拍劇集唔會話好緊張，但去到做舞台劇真係成個人瘦晒，係不自覺嘅壓力，畀好多功課自己，第 一次做舞台劇，仲要學昆曲、水袖舞，但係自己揀，想挑戰自己，已經出盡全力。」

未有拍劇的日子，定欣亦沒有停下步伐，除了登 台搵真銀外，還跟老師學唱歌、跳舞，更有時間靜靜 地看書增值自己：「2019雖然未有參演劇集，但可以有時間做自己想做嘅事，自我增值！開 頭有段時間唔慣，覺得抖夠，但係休息係為咗將來嘅生活，好好調節番身體。」

下一站歌后？「希望有自己作品」

演技達「視后」級的胡定欣，其實歌喉亦相當不俗！1999年，她曾參加《全球華人新秀歌唱大賽》並進身四強，雖然近年主力拍劇，但亦唱了不少劇集主題曲及插曲，包括與陳展鵬合唱的《城寨英雄》片尾曲等，年初更為歌手蘇永康的紅館演唱會擔任嘉賓，4月時又到雲頂開了演唱會，歌藝沒有白白浪費。

對於下一個目標，定欣希望有人為她寫歌：「上年係踏出第一步，要一路進步，有機會就要不斷嘗試，唔會框住自己。我唱過好多劇集歌，但係登台都係唱人哋嘅 歌，好希望有一首屬於自己嘅歌！之前去馬來西亞唱咗個騷，十幾首歌，滿足感好大，希望喺香港都可以。」

緣來要放下事業

不少女星在事業如日方中之際突然停工，卻因禍得福遇上真命天子，最後嫁為人妻！2013年受情緒病困擾的苟芸慧，導致甲狀腺 出現問題，自此被迫減產休養，直至2016年與無綫正式約滿後離巢，卻「因禍得福」！ 同年，苟芸慧與賽車手陸漢洋撻着，拍拖兩年後於去年10月拉埋天窗，先後於加拿大及香港兩地行婚禮，更揚言希望「生夠四個」。

2014年毅然放下演藝事業的陳法拉，隻身到紐約茱莉亞學院（Juilliard School）修讀為期四年的戲劇碩士課程。2016年在當地讀書期間，與同在紐約工作、曾任外交官的法籍男 Emmanuel Straschnov邂逅，今年5月更低調於巴黎完婚。

服裝：Lane Crawford、The Kooples

場地：富 MadameFu-Grand Cafe Chinois

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