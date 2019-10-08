12歲瑞士出人頭地　趙文卓學霸女兒考第一

圈中很多星二代，好多讀書都好叻，好似有「士丹福媽媽」美譽的陳美齡，佢三個仔都係美國史丹福大學尖子，譚詠麟的愛兒譚曉風在英國GCSE考獲12A*的超越成績，前港姐吳婉芳的二仔胡智同在牛津大學畢業，更是文武雙全。而內地動作男星趙文卓的12歲女兒也是「學霸」，她的女兒跟王菲女兒李嫣同樣身在瑞士上學。

趙文卓太太張丹露在微博上載與女兒聊天截圖，她說：「姐姐在瑞士上學已經一個月了，每天聽着她講對新學校生活上發生的事情和各門功課的狀況可以判斷出姐姐已經完全適應了，甚至可以形容說是如魚得水，姐姐太要強，每門功課除了中文第二，其他課程都是全班考試排名第一，其中包括以前沒學過的歷史和用法語授課的地理。」

張丹露還說：「成績沒有健康重要努力了就行，畢竟你剛過去，可姐姐每次都會說：放心吧，我可以『强』，在第一天上課之前就已經自己選好了六門課外課並提前和每一位老師確認了上課的房間和地點，寫下來以免浪費時間。」很多網民大讚姐姐很乖很棒，真的太懂事。

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