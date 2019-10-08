契妹洩好事近　竇驍帶超蓮返加國見家長

正墮入愛河的賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，早前公開了和大陸型男小生竇驍的遊埠的親密照和視頻，令人羨慕，而最近有消息指，超蓮已到過加拿大見竇驍的家長，還親手包餃子，令人猜測二人快將好事近！

查實照片是從一名叫Rida Wang（王浩瑞）的加國中文電台女主持社交網戶流出。而竇驍與Rida並無血緣關系，但感情卻勝親兄妹，Rida稱竇驍做「二哥」，竇驍示她為契妹。何超蓮先帶竇驍與自己的好友到大溪地出海遊玩，並自嘲等竇驍拍完戲收工才能見面，就如「望夫石」一樣。到今次是竇驍帶超蓮去見自己的好友，二人努力融入對方的朋友圈，這幾個月拍拖甜蜜蜜的，看來婚訊是指日可待。

而當媒體追問Rida Wang與二人是如何相處時，她卻搞笑回答：「我們一起分享他」。

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