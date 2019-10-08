黃妍開騷搞到冇咗第一次：我苦練咗好耐

歌手黃妍（Cath）昨晚於九展Music Zone舉行首個售票音樂會，自彈自唱出台灣歌手陳綺貞的《台北某個地方》為處女騷打開序幕。唱畢《小鹿撞樹記》後，Cath跟全場Fans打招呼，自嘲好緊張並解釋為何以《台》作開場歌：「我嘅故事都係由台北某個地方開始，被發掘後就開始唱歌、出碟，走到今晚有呢個騷都好感謝大家，排除萬難咁嚟，所以我都唔會虧待大家。」續介紹音樂會是以四季為主題，由她帶領大家去一個時間之旅。

換上一身Rock爆造型的Cath，再上台用電結他唱出《開到茶靡》及《就像白痴一樣》，唱完她笑說：「我呢身Rock Look同彈電結他都係第一次，我將人生嘅第一次奉獻畀大家，係咪好驚喜呢？除咗呢樣之外，仲有樣我苦練咗好耐。」隨即走到鋼琴邊，彈奏演唱《幾分之幾》，大騷音樂才藝！

到音樂會的尾段，師兄陳柏宇（Jason）擔任嘉賓，跟Cath合唱出《終於好天氣》。Cath笑言為答謝師兄而特別邀請了神秘嘉賓林家謙與他合唱，就連Jason都笑說：「未試過有嘉賓嘅情況之下仲有嘉賓。」及後二人唱出由林家謙所寫的《想創》，百厭的Jason假裝要彈琴，更手腳並用，笑翻全場！而換了白色連身裙的Cath，之後再上台同林家謙合唱重新編曲的《說好不哭》，她指因為跟對方都是創作歌手，合作火花必定好大，故才有邀請他做嘉賓的念頭。最後Cath唱出新歌《寂靜的回聲》為音樂會作結，但全場Fans大叫Encore不肯離去，Cath再次出場追加一首歌《給十年後的我》，坦言十年可以有好多改變，但忠於自己最緊要，唱完她再說：「大家晚安、平安，下次見！」

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