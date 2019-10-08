少着高踭鞋　黃妍狂抽筋坐住唱

完騷後黄妍（Cath）孖師兄陳柏宇（Jason）及嘉賓林家謙受訪，換上波鞋的Cath自爆抽筋抽到上膝頭：「平時好少時間着咁耐高踭鞋，所以今次我有要求坐好多，就算企喺度唱都會扶住支咪Stand。（開一場會唔夠喉？）暫時都可以，可以隔多排再玩，遲啲都會同埋公司其他歌手再開騷。」

講到今日各區仍然有多場社會運動，但入場人數並無大減，Cath感動說：「呢幾日都有諗好唔好繼續，但我應承用音樂同大家度過唔同時間，知道有好多朋友都係由唔同地方嚟，唔想令佢哋失望，亦都知佢哋好期待。（開始封路，會擔心Fans難走？）所以大家一定要平安。」

身為師兄，Jason都大讚Cath表現好好，問到剛才百厭扮彈琴一幕，他笑言：「想扮耐啲㗎！」身旁的林家謙篤爆說：「我哋開咗個鏡頭，但啲音樂仲快過佢，就扮唔到。」問到Jason遲啲可會學師妹苦練一下琴技？他即自嘲冇樂器天分：「我學咗咁耐結他都做唔到自彈自唱，試過自彈自唱《無限大》係甩晒。」林家謙自薦做啟蒙老師，都被Jason婉拒：「驚嘥你時間。」林家謙抵死笑話：「唔會，我逐秒計錢！」

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