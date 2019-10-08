感恩好友伸援手　林泳淘被炒魷不帶恨

「東張女神」林泳淘（Wingto） 疑因政治表態，早前突被無綫提前解約，上個月底已悄悄離職。日前，一班同事為她舉行歡送會，人緣甚佳的她獲數十人出席，同事陳庭欣、李旻芳亦有亮相。Wingto在社交網上載歡送會的相片，同事們表現得依依不捨，她則發長文講感受，表示「是的，我離開tvb了。過程當中雖然很倉猝（倉卒），但我完全不帶恨。向來認為逆境順逆都是一個過程，是讓自己成長的機會，如果讓情緒使事情走偏是可惜的。很感激在公司認識了一大班的同事、朋友。如果要說最不捨的，必然是這群活生生的夥伴。」

Wingto表示很感謝所有人滿滿的愛和支持，不論是之前事件他們的默默鼓勵，還是在離職後他們伸出的援手，除了溫暖，還有無盡的感激，她說：「真心覺得今生能有這麼多人愛錫同幫忙真的非常幸福，以後有咩需要請找我！我很樂意去幫忙！在這，還特別想感謝所有支持我的朋友，無論是認識的還是不認識的你。因為我明白能得到任何人的支持都不是必然的。最後希望大家能夠將這份大愛感染身邊所有認識與不認識的人，冷靜看清事情的因，團結一致、不割蓆、be water香港，加油。」

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