10月日劇大暴戰！邊度劇集最受期待

2019年10月秋季日劇已經開鑼，日本權威雜誌Oricon選出今季最期待日劇排行榜，由於今季日劇套套卡士強勁，有來頭的日劇不少，重本製作日劇亦有兩部，令今季日劇甚有睇頭。

調查結果，阿部寛《還是不能結婚的男人》成為今季期望度No.1日劇，該劇是2006年經典劇集《不能結婚的男人》的續篇，阿部寛相隔13年再演繹「不婚男」。《不》劇當年收視口碑甚佳，因此續篇備受期待。阿部寬在劇中飾演性格古怪孤僻的獨身建築師桑野信介，享受單身生活，13年後的他繼續單身，對未來並沒有感到不安，但遇上吉田羊、稻森泉和深川麻衣，令他對不婚有所動搖。

期待度排第2的是以「超過時效案件」為主題的《時效警察2019》，該系列於2006、2007播出時大受歡迎，12年後復活推出第3季自然受到期待。演員方面有小田切讓、麻生久美子、豐原功補等原班人馬演出之外，曾在特別篇演出的吉岡里帆，正式成為固定班底飾演新丁刑警。而客串卡士陣容鼎盛，有小雪、染谷將太、檀麗、向井理、中島美嘉、中山美穗、二階堂富美、松重豐、柳葉敏郎、別所哲也等。

排名最期待日劇第3位的是《Doctor X》第6季，是朝日電視台的王牌日劇，朝日為保住招牌，每集狂掟1億日圓（約720萬港元）製作費，米倉涼子率原班人馬岸部一德、內田有紀及「東帝大學醫院」班底遠藤憲一、勝村政信、鈴木浩介、西田敏行演出，今集加入巿村正親、中山裕介、武田真治等，展開醫院的權力鬥爭，踏入令和新時代，米倉演的女醫生大門未知子的招牌口頭禪亦變為：「令和時代，我也不會失敗！」

木村拓哉為TBS主演的日劇《Grand Maison東京》，雖然製作費相當昂貴，每集達1億日圓（約720萬港元），但期待度只排第6。該劇以米芝蓮法國料理為題材，木村與女主角鈴木京香飾演米芝蓮法國一級大廚，為了令該劇更加華麗，劇組遠赴巴黎及當地的米芝蓮食府取景。

除了十大最期待日劇之外，其實亦有不少遺珠，當中有田中圭、吉田鋼太郎主演的《大叔的愛-in the sky-》，福士蒼汰、菜菜緒與橫濱流星主演的《4分鐘的金盞菊》，波瑠、中川大志、松下由樹合演的《G 弦上的你和我》等。

最期待10月日劇排行榜

1.《還是不能結婚的男人》

演員：阿部寬

2.《時效警察2019》

演員：小田切讓

3.《Doctor X》第6季

演員：米倉涼子

4.《相棒》第18季

演員：水谷豐、反町隆史

5.《孤獨的美食家》第8季

演員：松重豐

6.《Grand Maison東京》

演員：木村拓哉、鈴木京香、澤村一樹

7.《我的話很長》

演員：生田斗真

8.《Nippon Noir~刑警Y的反叛》

演員：賀來賢人、廣末涼子

9.《Sherlock》

演員：藤岡靛、岩田剛典

9.《同期的櫻》

演員：高畑充希、新田真劍佑