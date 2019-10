嫲嫲90大壽！昆凌童年靚樣曝光

台灣天王周杰倫(Jay)老婆昆凌擁有二分一澳洲血統,所以Jay成日去澳洲陪老婆家人,最近昆凌嫲嫲90大壽,昆凌全家返咗澳洲為嫲嫲賀壽,佢喺社交網上載杰倫及嫲嫲合照用英文寫道:「Happy 90’s th Birthday Nonnie, it’s a milestone. So graceful for every second I experience your wisdom and strength.May all the love you’ve given me come back to you a hundredfold on this special day!90歲生日快樂Nonnie,這是個里程碑。我感受到妳的智慧和力量的每一刻都那麼優雅,希望在這個特別的日子裏,妳給予我的愛以百倍回到妳身上!」

她附上嫲嫲後生時嘅照片,一副美人胚子,而昆凌又附上自己童年時同嫲嫲嘅合照,原來細細個已經天生麗質,靚樣一路都冇變,大有可能遺傳了嫲嫲嘅美貌。

另外,杰倫都上載大女小小周彈鋼琴嘅背影照,寫道:「前世情人」。

