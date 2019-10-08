嫲嫲90大壽！昆凌童年靚樣曝光

台灣天王周杰倫（Jay）老婆昆凌擁有二分一澳洲血統，所以Jay成日去澳洲陪老婆家人，最近昆凌嫲嫲90大壽，昆凌全家返咗澳洲為嫲嫲賀壽，佢喺社交網上載杰倫及嫲嫲合照用英文寫道：「Happy 90’s th Birthday Nonnie, it’s a milestone. So graceful for every second I experience your wisdom and strength.May all the love you’ve given me come back to you a hundredfold on this special day!90歲生日快樂Nonnie，這是個里程碑。我感受到妳的智慧和力量的每一刻都那麼優雅，希望在這個特別的日子裏，妳給予我的愛以百倍回到妳身上！」

她附上嫲嫲後生時嘅照片，一副美人胚子，而昆凌又附上自己童年時同嫲嫲嘅合照，原來細細個已經天生麗質，靚樣一路都冇變，大有可能遺傳了嫲嫲嘅美貌。

另外，杰倫都上載大女小小周彈鋼琴嘅背影照，寫道：「前世情人」。

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