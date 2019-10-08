搵餅印少女演後生版　何雁詩大個咗竟然縮水

歌手何雁詩（Stephanie）日前為新歌《我會想念他》拍攝MV，此乃無綫新劇《牛下女高音》之片尾曲，Stephanie亦有份參與此劇演出，她覺得這首歌的MV應該要配合一種「那些年」的感覺，所以提議拍攝一個學生校園情懷的故事。

眼大大有健康膚色

導演安排了MV在一間學校取景，並找來big big channel的一班青春男女幫手拍攝，導演找來美少女游嘉欣擔任年輕版的Stephanie，因為兩個都眼大大及有健康膚色，Stephanie笑說：「之前睇嘉欣幫林師傑拍嘅《傳說》MV，我霎眼睇到都以為係自己，不過嘉欣比我生得高大，長大咗居然係縮水變矮，好彩着咗高踭鞋其實又唔算差太遠。」

做唔番年少青澀感

一班後生仔女一齊傾偈時表示，其實以Stephanie的外形，大可自己拍番學生Look，不過Stephanie說：「投身社會工作咗好多年，怕自己做唔番嗰種年少青澀的感覺，而且可以睇住人拍，難得輕鬆幾好呀！」

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