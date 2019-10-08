自爆冇游水15年原因！方力申：你知我肥底

藝人方力申出席電台訪問，忙於為11月的45公里環島泳備戰及宣傳的他，不禁稱以前為歌曲、電影工作宣傳都未試過在一間電台內做8個節目訪問，直言今次相當犀利。小方自言本身過去15年已沒有游水，自從有社交媒體後已冇着過泳褲游水，笑言：「你知我肥底，費事未落水，人哋見到我已擰歪面，不如收埋啦。」

距離出戰只剩一個月，小方坦言這一日始終要到，由3月起開始正式練水，平均每日游一次已游了200日。唯一他最後悔是低估了在大海游水的難度，透露以前只覺得海水鹹點，而浮力亦比泳池水大，直至8月正式落海游，就先後眼發炎、暈浪、嘔，困難重重，他自嘲：「做藝人都冇咁嘅好勝鬥心，反而今次環島泳自己就好有鬥心。」

日前他初嘗游30公里，身體最後要用近6小時才完全消退水腫。講到30公里已如此，可有信心完成45公里？小方謂：「都有信心，但知係好辛苦嘅，知道最後15公里係用意志去完成，但目標係12小時游畢，有個外國人用12.5小時游45公里，所以希望可以破佢紀錄。」

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