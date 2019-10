藝人魏韵芝(Joyce)當年因為上圍驕人,以「導彈律師」之名參選港姐,雖然落選,但最後加入無綫成為藝人。Joyce自參選後都鮮有着泳衣示人,今日佢喺社交網「大解放」,話要捉緊夏天的尾巴:「Catchin' that last bit of summer!」

至於另一位選美佳麗,擁有G Cup驕人身材嘅華姐亞軍王慧媛,亦繼續大晒比堅尼相,大騷Fit爆身形,相當養眼!另外,藝人蔡宛珊(Sarika)亦加入戰團,着住三點式,近鏡玩自拍,力谷心型胸!

