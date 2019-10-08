老公恐嚇有內情！道端Angelica疑涉天仙局

33歲日本混血模特兒道端Angelica，上星期被爆出其37歲韓籍圈外丈夫金某於8月7日涉恐嚇勒索被日本警方拘捕。當日金某在東京涉谷的辦公室內向一名40多歲男職員恐嚇要用鉛筆插爆對方的眼睛，並且不會放過他的家人，又向對方勒索35萬日圓（約2.5萬港元）現金，當日Angelica亦在場。

事件發生後，Angelica退出大前日的大型時裝騷《TOKYO GIRLS COLLECTION 北九州 2019 》，更在官網公開道歉，承認自己亦牽涉入事件，她表示當時與一名40多歲男性友人飲酒，丈夫懷疑她們有親熱舉動，繼而向對方發難。

但日本傳媒爆料，指Angelica與男性友人10多歲時已認識，傳曾拍過拖，今年8月重聚，相約在丈夫位於代官山經營的酒吧開獨立房密會，之後被告看過閉路電視片段，見到兩人相見甚歡，一怒之下向已婚男友人勒索及恐嚇，但警方相關人士向日本報章《東京Sports》透露，今次事件懷疑是有計劃的美人天仙局。日媒指桃色糾葛發生後，Angelica的形象大跌，隨時與丈夫爆離婚。