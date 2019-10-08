古天樂開金口唱生日歌　宣萱好「糕」興

藝人古天樂和宣萱（Jessica）早前為電影《犯罪現場》拍攝雙人海報，工作人員特意為Jessica準備蛋糕補祝她生日，突然收到蛋糕的Jessica非常驚喜，她邊吃蛋糕邊說出生日願望：「希望大家健健康康、開開心心！」當宣萱在攝影室看到工作人員捧着蛋糕時，她不禁興奮高呼：「Oh My God！我扮睇唔到！」一眾電影同事包括古仔、導演馮志強等為她唱生日歌後，一同合照留念。Jessica表示非常驚喜：「因為已經過咗正日，估唔到佢哋會準備，再加上人愈來愈大，好少會去慶祝生日。」Jessica吃着蛋糕笑說：「好味呀！好肥呀！大家可以平靜地，簡簡單單食住蛋糕咁過已經好開心。」

多年沒有接拍電影的Jessica，今次重遇不少相熟的演員及幕後班底，包括繼電視劇《尋秦記》後相隔17年再度合作的老拍檔古天樂，Jessica笑指戲中古仔演的角色很怪，跟他真人差不多，都是少說話，二人戲中演包租婆及租客，關係曖昧，Jessica津津樂道地說：「佢哋最正嘅地方就係表面上冇嘢，係空氣裏面會Feel到好似有嘢會發生，但係end up係冇嘅，好多戲嘅感情線，或者拍拖都係，拍咗就冇咗好開心好特別嘅感覺，永遠最特別係好曖昧嘅時候，但佢又冇其他戲嗰種咁明顯，套戲最特別係呢個地方，劇本寫得好好，拍嘅時候我都覺得好得意，當你以為有嘢嘅時候，呃…其實冇嘢發生！」

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