練歌到深夜！泳兒收鄰居私訊詐型

歌手泳兒為演唱會在錄音室排練，見她身形纖瘦，她謂家傭姐姐都有叫她不要再瘦，但其實自己飲食正常，可能因要小心身體食得較清淡之故，而氣管敏感仍未完全痊愈，但她有信心會好。

「佢好有禮貌」

近日積極練歌的她透露日前因交通問題，惟有請唱歌老師上門教學，並關起門窗練到深夜時分。她指之後發現有人在她網頁私訊留言，說很高興可以聽到她的歌聲，但因為家中有長者，亦比較早睡，希望她可以在日間時分練歌，泳兒謂：「佢係好有禮貌，唔係有惡意嘅，自己都唔好意思騷擾到隔籬鄰舍，而搬咗新屋，覺得鄰居都係有人情味，唔同以前舊居，啲人好惡，又會報警嗰種，反而搬咗嚟開心好多，尤其啲狗可以開住門周圍走。」

性感戰衣男友未過目

問到演唱會可要練舞？泳兒謂：「都要，而其中一Part係有個男舞蹈員跳鋼管舞，着得好少布，好性感，着住高跟鞋跳。（性感交晒畀男Dancer？）我都有少少Sexy，係反而Fans唔想我性感添！」至於服裝方面，她透露有一套類似泳衣款，連男友都未過目，但相信對方會明白工作還工作，只要做好防走光措施便可。

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