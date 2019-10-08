樓南光性騷擾王敏奕　唔使試位

ViuTV劇集《假設性無罪》以一間充斥性騷擾及以性別優勢獲取工作機會的設計公司為背景，以職場性騷擾為題材，揭示職場不良文化，話題性十足。劇情講到老闆樓南光「鹹豬手」女下屬王敏奕（Venus），嚇得Venus驚慌失措。樓南光表示劇本逼真，曾見過女藝員在片場被摸：「呢個故事好真實，我以前見過有人打住關懷旗號，隻手就喺人哋身體游走！發生呢啲事，最好由當事人出聲，可能佢哋喺契兄妹或者老朋友呢！最好嘅方法就係私底下提佢，如果唔鍾意記得出聲！」

王敏奕表示與樓南光拍攝這場戲時，刻意不綵排，希望以最真實反應演出：「夾咗反而唔自然，所以埋位先知大家點演！我記得初入行拍電影時，拍過一場非禮戲份，當時喺劇中着得比較性感，加上現場好多男士，嗰次就真係感到委屈喇！」

梁漢文叫董敏莉拎人奶「萬歲」

另一集董敏莉發現有朱古力瘤需入院做手術，老公梁漢文（Edmond）和小三羅沛琪同場探病，場面尷尬！梁漢文經常「萬歲」慰勞劇組，當天劇中兩位情人同時現身，他笑說：「一個就係我老婆，一個就係我情婦，當然要萬歲啦！我覺得呢個關係好複雜，一嚟就兩個同時出現，真係招架不住！」董敏莉則表示自己未遇過小三介入，現全職照顧女兒，閒時拍劇過戲癮：「我拍劇嘅休息時間都走咗去泵奶！我同Edmond講完嚇親佢！我唔會周圍擺嘅，Edmond仲叫我拎出嚟萬歲！」羅沛琪就指現實中不會做第三者，如男友疑似出軌，必即時斬纜免浪費時間：「我見佢成日睇電話、心不在焉，都會聞到味喇！」

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