自認癡情　丁海寅同金高恩拍床戲勁緊張

韓國31歲男星丁海寅去年憑人氣韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》上位，有「國民年下男」之稱的他一直與「姐姐」特別有緣，不過他在新片《愉悅的音樂專輯》中就與神劇《鬼怪》的28歲女星金高恩合作，譜出一段初戀情緣，展開一段13年間一直反覆錯過又重逢的故事，電影將在11月5日於Netflix上線。

其實丁海寅曾在《鬼怪》中飾演金高恩的初戀學長，更令男主角孔劉呷醋，而這個組合就在《愉》片重現。《愉》片講述丁海寅與金高恩早於高中時便相識，中間經歷幾次離離合合，最後在20多歲時再度重逢。

丁海寅在接受韓媒透問時回想與金高恩拍吻戲和床戲時，現場安靜得連針跌落地的聲音也聽得到，而在金高恩解開扣子時，甚至讓他緊張到覺得時間過得很漫長，是非常緊張的一場戲。問到現實生活中有否遇過如戲中主角的經驗？丁海寅就自爆曾經有過拼命想要挽回的感情，而他亦像他的角色絢禹一樣，曾在20多歲時喜歡過一個女生很長時間，相當癡情。

另外，今日有76歲的粉絲寫信到電台，大讚丁海寅演技好，並指自己雖然住在鄉村地方，但為了聽丁海寅主演劇集《春夜》的主題曲，特別學用手機聽歌的方法，而丁海寅就用錄音多謝粉絲：「真心地感謝你喜歡《春夜》，我今後也會演不同的作品和角色，希望你也像現在一樣關注我，祝你一直健康和幸福。」