封國際性電影節焦點影人　郭富城盼赴英交流

由藝人郭富城、楊千嬅、萬梓良、鮑起靜和張達明等演出的電影《麥路人》，繼上周入圍第32屆「東京國際電影節」（TIFF）的「亞洲未來」單元後，再度受到國際影展青睞，獲邀成為第4屆倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival）的閉幕電影。

電影描繪一班貧窮線下小人物聚結於24小時餐廳的辛酸故事，曾獲金馬獎及金像影帝的郭富城戲中飾演潦倒金融才俊，淪落在24小時快餐店借宿，遇見不少同路人為伍，互相改寫各自人生。城城更憑戲中精湛演技，被選為倫敦東亞電影節的「焦點影人」（Actor Focus），大會精選他四齣不同形態演出的電影作品，包括《踏血尋梅》、《父子》、《寒戰》及《麥路人》，於影展期間舉行影片分享及作閉幕呈獻，影展高度評價城城近年在多齣作品中展露令人驚艷的演技，在提攜電影圈生力軍方面亦不遺餘力，特別是對新銳導演之支持，包括今次《麥》片導演黃慶勲。

城城得知電影再獲國際電影節肯定，感到十分高興，他說：「很開心在短短一周內，再度獲邀參加國際性電影節，這是對電影上映之前，給予很大的鼓舞，我衷心希望好戲有好報，透過電影的語言令大家關注一些社會議題！至於得知作為今次獲選為今屆倫敦影展的『焦點影人』，也感到很開心，希望親赴倫敦出席是次電影交流盛會，並參與電影的歐洲首映兼閉幕電影分享盛會！」

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