食過夜粥都唔掂！小占《造星II》被花姐狠批

ViuTV偶像育成節目《全民造星II》正在播出，其中一位熟口熟面的參賽者是ViuTV主持英健朗（小占），他於2016年加入電視台，曾主持多個節目，可惜演藝仕途未見起色，更被冠為網上負皮王，小占今次參與比賽先要與ViuTV解約，沒有薪金亦不可以在比賽期間參與拍攝其他節目，決心極高！

平日他給人感覺嬉皮笑臉，他希望今次比賽可以被觀眾看到不同的一面，顯示認真跳舞唱歌的才藝，可惜與監製花姐見面後，遭到狠評：「完全唔似已經出道三年嘅藝人，喺素人群入面亦都冇辦法突出自己，冇特色亦冇魅力。」小占於個人表演，唱歌及獨白歌曲《真情流露》，表演未完已獲三盞紅燈，需到復活區等候補席位。評判之一的林二汶說：「大家都想有一個平台，畀人欣賞自己嘅表演，但係如果要有人望你，你要畀一個原因人，唔係因為你想，而係你要值得。」完成表演後，小占於後台忍不住痛哭起來，認為自己表演得很差，表示如果於99強止步，返到公司難以面對。

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