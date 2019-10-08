《金宵大廈》變喪屍大廈　咩玩法？

無綫劇集《金宵大廈》明晚便會播出，由藝人林子善及張曦雯擔演的單元《Simone》，林子善於此劇第一集開始便不時亮相，劇中他是一名宅男，亦是手機維修舖老闆，一直渴望有女朋友，與阿蕭（陳山聰飾）甚老友。而單元《Simone》講述子善update了手機程式，而電話Simone指他與張曦雯飾演的明星是最相襯的，在機緣巧合下令他真的與張曦雯認識，而二人亦有共同嗜好，就是打機，而子善為博紅顏一笑做錯事，激嬲了張曦雯，Simone亦用了網絡偷拍了曦雯私生活，違反廣告合約，更威脅她與子善要在一起，後來發覺原來所有事都是手提電話作怪......

而這一單元中，張曦雯及子善都經常以打WAR GAME造型示人，於金宵大廈內周圍打喪屍，而之後，康華同趙希洛都會於此單元中現身，她們更分別以不同的喪屍Look示人，狀甚恐怖！原來二人於「金宵大廈」的喪屍GAME中變成喪屍大佬，故事相當過癮。

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