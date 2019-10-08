與姜麗文同場冇尷尬！何雁詩：始終會見到

藝人何雁詩、姜麗文和黃祥興等，晚上於電視城錄影節目《娛樂大家》。對於與男友鄭俊弘的前度姜麗文同場，何雁詩表現大方，坦言事前已知有記者在場，自己與姜麗文「有傾過」，而被要求拍合照時，兩女表現全無芥蒂。何雁詩表示：「冇尷尬，大家同一間公司，始終都會見到。（傾偈嗰陣有冇傾到鄭俊弘？）唔會特別傾，如果唔係就真係尷尬喇！（有冇同男友講會同場？）有，不過佢冇乜反應。」

學打牌行奶奶政策

談到節目內玩遊戲，何雁詩透露試過用社交網帳號登入玩網上電競，竟然被識穿身份！近日她又跟鄰居學打牌，問到是否打算行「奶奶政策」？她笑答：「大家多個共同嗜好都好嘅，啲人話牌品好等於人品好。（咁你牌品好唔好？）係初哥，暫時未有牌品呀。」不過她笑言自己有當賢妻良母的特質：「依家鍾意匿埋屋企煮飯，六個人飯菜絕對冇問題，但未識煲湯，試過出Trip學人煲魚湯，唔記得煎一煎條魚先，搞到成條溶晒，我自己唔敢飲，叫拍檔黃建東試，佢竟然話好好飲！」

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