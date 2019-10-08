首創搖滾美食節　霆鋒祖兒Rock爆味蕾之旅

Rock友謝霆鋒再以「廚神」身份送上新驚喜，首創「搖滾美食節」，下個月Rock到去澳門，將其最愛的美食及搖滾音樂「炒埋一碟」，夥拍天后師妹容祖兒炮製非一般的「鋒味騷」，一次過滿足「鋒迷」的聽覺與味蕾。

霆鋒早前在祖兒演唱會中以重量級嘉賓身份登場，令逾萬紅館歌迷如中獎般瘋狂，此天王、天后級陣容將在澳門重現，於11月30日及12月1日連續兩晚舉行「搖滾美食節」。

Chok住炮製鋒味菜

據知，霆鋒首晚會彈住電結他大發其「rock n roll never die」神威，獻唱《活着Viva》、《潛龍勿用》等搖滾歌，而除了英皇同門羅力威、許靖韻外，還有JW及樂隊Mr.送上連串音樂。霆鋒更會以監督身份帶領鋒廚團隊打造他們的拿手菜式，讓觀眾味覺與聽覺都得到享受。

而第二晚則由參與過拍攝《12道鋒味》及《鋒味2017》的祖兒做主唱，首晚演出的幾位歌手亦會助陣，霆鋒則回復「Chef Nic」的廚神身份監督及落場炮製美食，屆時他會以其獨門廚法，Chok住炮製「墨汁包」等「鋒味菜」。

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