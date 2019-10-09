有一種情叫不再Care　翠如永城友情變質

黃翠如和洪永城（Tony）5年後再拍檔主持旅遊節目《出走澳洲》，重遊十年前踏足過的澳洲，友情亦昇華到一個點，由過往每次例必鬧大交，發展到今次冇交嗌，翠如笑說：「佢對我一樣都係咁mean，佢冇可能對我好啲。以前基本上每次都會嗌交，嘈到要監製調停，真係會嬲一兩日。試過拍《走過足球聖地》佢攞個足球擲落我個肚度，話係為咗效果，擲咗我幾次真係好嬲。不過，今次就冇發生。」Tony則笑說：「證明大家成熟咗，同埋我唔Care佢，佢亦都唔Care我，因為Care先嗌交之嘛。」

翠如與Tony出走澳洲也決定暫時拋開一切，來一倘趟瘋狂之旅，Tony笑說：「我諗不如搵啲瘋狂嘢去做，喺我提議扮楊過，佢扮小龍女。」翠如笑說：「但係導演幫我借咗個傻姑頭飾，插晒花、好傻咁樣。」Tony笑說：「佢哋知道你就算着小龍女套衫都冇乜仙氣，你個樣太傻喇，我就希望有少少古天樂嘅神髓。」翠如則笑Tony是老年版過兒，因拍攝時不斷被取笑有肚腩。兩人穿起古裝去了打木球又去蒲流動酒吧、更走入圖書館搵秘笈，瘋狂又搞笑。

翠如與Tony今次自駕遊覽澳洲各地，除了欣賞美麗景色，Tony更與鯊魚同游、畏高的翠如更挑戰攀石，各自克服心中恐懼。但最令Tony恐懼的卻是由翠如駕車，他笑說：「佢一上車就問我油門、煞車制喺掣喺邊，未試過有人咁問我，其實全世界嘅車都係一樣。」翠如笑說：「因為我每次揸新車，都要確定個油門、煞車掣喺邊先安心，哈哈。」

翠如又指今次旅程是帶着「冇下次」的心態去完成，因為實在不知道下次是何時，Tony則說：「要一齊做節目係難夾嘅，但唔抗拒！」

服裝：Michael Kors（黃翠如）

D'URBAN（洪永城）

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