東方日報C1：范冰冰破關赴美重拾霸戲

本打算憑荷里活電影《355》重新出發的內地女星范冰冰，有傳因被限制出境，赴美開 工無期。惟昨日冰冰突然「站出來」擊破傳聞，有多位網民在美國成功野生捕獲她。雖然借荷里活電影重新上路有望，但她和高雲翔合演的內地劇《巴清傳》，昨日宣布重拍及主要演員的鏡頭要修改，花費不少於6,620萬港元，意味冰冰始終未能藉《巴》劇在內地重振聲威！

去年內地重手打擊娛樂圈逃稅風氣，內地女星范冰冰成為首個目標，因涉及「陰陽合同」方式逃稅， 被追繳稅款及罰款合共8億8,390萬元人民幣。作出公開道歉的冰冰，一直保持低調，而其星途更備受關注，有指她憑在美國荷里活影圈的地位，本想借電影《355》重新出發，惟早前竟爆出疑因被限制出境，一直未能抵達當地開工。同時有傳由內地女星鹿寧擔任其替身，劇組以人工智能進行「AI換臉」移花接木外，更因鹿寧的煞科照流出，令外間質疑冰冰赴美開工凍過水！

逛街睇戲狀態好

一直未有就疑被限制出境傳聞發聲的冰冰，終於「站出來」澄清。昨日微博瘋傳多張冰冰的最新圖片，有多位網民聲稱分別在美國紐約及洛杉磯野生捕獲她。有網民昨日稱在洛杉磯機場的洗手間內巧遇冰冰，更盛讚她：「本人超白，頭髮濃密，素顏也很美。一個人拖着箱子，旁邊沒助理，好接地氣。我們好幾個人都認出，都不好意思打擾。」

套劇有幾邪？網友：別播！

耗資5億人民幣攝製的《巴清傳》（原名《贏天下》），是講述飾演寡婦巴清的范冰冰，如何由一個小侍醫，逐步成為太醫令，最後被賜封為大秦國醫的傳奇故事，而她和飾演其丈夫的台星郭品超，以及飾演秦始皇的高雲翔更有糾纏不清的關係。

自昨天宣布重拍，大批內地網友均表示不看好，認為如果沒有范冰冰，會令劇集零睇頭，又說劇本有問題：「男女主角都要換人重拍，這劇也是絕了」、「何必呢？別播了算了」、「甚麼一線演員會接這個盤？」 而《巴》劇更被稱為「邪劇」，男女主角不但捲入官 非，就連飾演冰冰姐姐「巴紅香」的內地女星馬蘇一樣出事，曾捲入李小璐和饒舌歌手PG One的「夜宿風波」。

另外，劇集未播已被狂插，包括被指歪曲歷史、抹黑秦始皇以及服裝是日式外，本來和 周迅主演的《如懿傳》雙雙因「限古令」而未能播出，但最後《如》劇獲放生！

董璇高雲翔劇集要「換頭」

繼由高雲翔及范冰冰主演的《巴清傳》被證年底重拍後，再爆出同屬唐德公司投資、高雲翔跟前妻董璇擔任男、女主角的《阿那亞戀情》，原來早已於年初採用「換頭」技術重拍，由兩位90後新演員陳思宇及李依伊頂上重演。兩部電視劇同時嗌停重拍，唐德公司為挽回重大損失，對高雲翔作出起訴，案件將於今 日開庭。

據知自高雲翔捲入性侵案後，他名下多家公司已經注銷，而與前妻董璇二人共同持股的公司也改為由董璇一人控股。至於唐德公司曾向法院申請，凍結高雲翔名下唯一價值4,000萬的房產，亦被爆一早被他賣掉，但因還未成功過戶，所以房子買家遭受房產被凍結，才向法院提出解凍申請。換言之，高雲翔名下已沒有任何資產，如果唐德勝訴，仍無法討回損失。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：