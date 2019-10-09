揭台灣辣妹徐彤肌膚白滑之謎

有「翻版郭書瑤」之稱的台灣辣妹徐彤最近簽約香港經理人公司，現年22歲的她擁有34C火辣身材，因為生於溫泉之地北投，她自小愛浸溫泉，故皮膚又白又滑：「從小對當模特和演員都非常嚮往，身邊很多朋友都說我很適合從事演藝工作，過去多年的努力已經拍攝了不少的廣告，為很多綜藝節目擔任過嘉賓，更有為時裝品牌展示代言。」

徐彤憶起剛擔任廣告模特兒時很習慣，但勝在自信加上長期形體訓練，不斷嘗試把自己最好的一面展示，又指每次拍攝廣告之前，都會做足準備功課，保持好充足的睡眠，爭取以最好的狀態出鏡。

談及簽香港經理人，她又說：「希望投入發展演藝事業，對未來充滿了憧憬，自己現在還很年輕，會不斷去挑戰自己，會多向公司幾位資深老師多虛心學習！自己也會跟經紀人多溝通，多聆聽，因為作為新人，只有跟經理人多配合，才是最重要的制勝法寶！」

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