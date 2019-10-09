阿女氣管炎發燒　陳柏宇示範做廿四孝老竇

歌手陳柏宇（Jason）愛囡Abigail過咗一歲生日之後就去打預防針，之後身體一直好反覆咁發燒，搞到Jason同老婆符曉薇（Leanne）都冇晒符！帶咗Abi去睇醫生先知原來佢氣管炎，要買一部聞氣機畀佢，為咗令Abi乖乖哋聞氣，兩公婆諗住用播卡通片做餌，Abi起初好抗拒，出盡全身力喊喪反抗，Jason知道囡囡好驚，就示範戴聞氣罩畀個女睇，終於都氹到Abi乖乖咁「聞藥」﹗

Leanne出Po︰「真係比（畀）個叻自己，哩（呢）幾日日日夜夜照顧Abi，佢幾日都夜晚5點幾發高燒起身，早上退燒精神到打死幾隻老虎唔訓（瞓）覺，我都可以仲有精神，同最重要肥咗丫～～～～」唔少網民都留言安忍媽媽，「畀個叻你，仲係好靚」、「小朋友病咗，父母就係最辛苦」、「希望Abi快啲好番」。

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