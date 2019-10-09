兩公婆停工慶生　趙麗穎為馮紹峰安排火鍋P

大陸一線花旦趙麗穎產後復出接拍新劇《有翡》，男主角是小9歲的王一博，受到高度關注。她婚後變得更低調，老公馮紹峰在本月7日41歲牛一，當天發文公開祝福，罕有放閃，沒想到百忙中還抽空夫妻相聚吃火鍋，又被捕捉到恩愛同框！

趙麗穎搭車抵達餐廳，馮紹峰一早在外面等候，下車由老公牽着手像公主一樣。原來今次是她刻意為老公安排的火鍋P慶生，同桌還有最貼身的工作人員一齊。趙麗穎穿上加大碼外套赴會，身形更顯單薄，加上外出一定戴的漁夫帽、白口罩，貫徹低調作風，結束對後，夫妻並未一起離開，原因是各自返回劇組開工，她向老公揮手道別，兩人各自搭車子分道揚鑣。據悉，為了慶生，他們各自的劇組要停工遷就。

向來低調的趙麗穎自傳出和馮紹峰熱戀後從未認愛，直到結婚才公開，低調的她難得為老公破例，公開發文「二叔，生日快樂」，用的是兩人合作電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》中，戲入面稱呼馮紹峰的暱稱，老公回應「謝謝老婆」，互動相當甜蜜！

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