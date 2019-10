前華姐冠軍鄧佩儀向來朋友多,呢日佢喺社交網透露人生第一次參加閨蜜嘅婚前單身派對,仲特登飛到韓國參加,認真夠晒誠意,她留言:「Bread and Coffee to start the trip~Bachelorette trip first timer.人生第一次參加閨蜜的婚前單身派對~」

重點係鄧佩儀着住低胸衫,又留番長頭髮似番個女仔,唔少網友大讚佢夠索,相信身為姊妹團之一嘅佢,當日必定有好多兄弟爭住問佢拎電話,到時就可以好快有拖拍!

