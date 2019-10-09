《巴》播出無期　唐德影視向高雲翔索償案開審

高雲翔與范冰冰合演的內地劇《巴清傳》，宣布重拍及主要演員的鏡頭要修改，花費不少於6,620萬港元，因高雲翔在澳洲涉嫌性侵，唐德影視投資拍的《贏天下》播出遙遙無期，唐德影視隨即法律途徑向男主角高雲翔索賠，案件今日在北京開審，高雲翔的代理律師到達現場，而該律師也是負責辦理高雲翔和董璇離婚案的律師。隨後，唐德影視方面的代理律師團隊也到達現場。

2019年1月4日，根據中國裁判文書網發布裁定書顯示，唐德影視於2018年12月4日向法院請求對高雲翔、北京藝璇名下價值共計6382.4萬元（人民幣．下同）的財產採取保全措施。經北京市第一中級人民法院審查，裁定查封、扣押或者凍結高雲翔、北京藝璇名下價值6382.4萬元的財產。 7月19日，在北京第一中級人民法院第三審判區開庭的唐德訴高雲翔、北京藝璇文化經紀有限公司演出合同糾紛一案取消開庭。

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