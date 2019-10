藝人倪晨曦(Elva)與孖生妹妹倪晨曄(Jennifer)感情相當要好,雖然妹妹已經結婚,但亦無影響二人感情。Elva在社交網上載與妹妹合照,二人穿上牛仔衣物、手拖手睇日落相當溫馨,更作狀親吻夕陽,相當有畫面。加上Elva一條熱褲晒腿,相當吸晴,她發文表示:「Watching the best sunset with my loved one。(與最愛一起看日落)。」

其實Jennifer 2007年曾參選「多倫多華裔小姐」競選,更獲得魅力傳城大獎,樣貌同樣標青,不過她從未踏進娛樂圈,早年與外籍男友結婚後誕下兩名可愛女兒。

