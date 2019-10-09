開騷帶快樂畀觀眾！阮兆祥揚言夠掌聲就騷肌

藝人阮兆祥於十月底演唱會前，先為新碟舉行試聽會，他稱現場用來試聽的喇叭值過百萬元，他謂：「究竟138萬嘅喇叭播出嚟我嘅演唱，效果又係點？都好期待㗎，所以同大家一齊分享。」至於演唱會就已經準備好九成幾，個唱形式是大樂隊、樂手和他共18人在台上，希望用最好的音樂及不同年代的歌曲，令觀眾可以在三小時中抽離一下現實，陶醉在歌曲中，祥仔認為所選唱的歌曲相信會令大家有共鳴。

他又指未準備好的部分就是體重，透露要再減多4、5磅，雖然之前已去Fitting，但都想自己輕盈一點。問到是否準備騷肌肉？祥仔笑謂：「冇所謂，大家睇得開心夠掌聲咪露囉，最緊要開心，好多人都話呢個時期開騷、出碟都好艱難，當然係艱難啦，但係做藝人要有一個主動性，將開心帶畀觀眾，懷正能量，明天一定會更好，盼望開騷嗰幾日，會喺寧靜氣氛下畀大家睇到呢個演唱會。」提到近日社會動盪，可擔屆時有交通問題？他謂：「有擔心嘅，但擔心唔嚟，睇點應付啦，已同製作團隊傾過，如果到時局勢唔穩定，交通唔理想嘅話，都有啲安排嘅。」

另外，講到馬蹄露日前與示威者發生衝突，最終被打至嘴角爆缸受傷，祥仔表示：「當然都要關心娛樂圈每一個人，咁我同佢都有合作過。我發覺以往香港所有人不論係性別、年齡階層、信仰、就算性傾向都好，都會尊重同諒解，但最近香港變咗冇咁理解，但我相信有智慧嘅人係可以解決呢件事。（藝人係咪少表態好啲？）喺我角度嚟講，每個人有唔同取向，以我嚟講我係將工作放最前，同埋好多觀眾都係想睇娛樂消息，暫時逃離輕鬆一下。」

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