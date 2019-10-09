失戀點療傷？林欣彤火速投入新感情互補空虛

歌手林欣彤近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，大談去年再度失聲經歷，她表示：「冇嘢慘得過失聲，上年身體好痛，有段時間一出聲好似被刀𠝹咁，再加上情緒唔好，壓力導致胃酸倒流，令我成個人冧咗，唯一嘅好處就係個人瘦，上鏡會靚，不過就唔精神。依家我愈嚟愈鍾意做運動，一爆汗好爽好開心，我唔係淨係為咗演唱會先做運動，因為本身運動對身心都好。」

林欣彤講到新歌《失戀的人站起來》，她說：「自己失戀嘅時候會爆喊，但係為咗工作又要扮冇嘢，情緒上我可以扮到，但個樣就唔合格，因為我一喊對眼會好腫，以前我會收埋自己，依家可能會搵朋友傾訴，我覺得陳慧敏應該係一個幾好嘅聆聽者，因為佢好明白我。我亦試過失戀後火速投入新感情，當時對方都係啱啱分手，大家同病相連，有共同諗法，互相幫助離開唔開心，我覺得Work，雖然未必可以完全放低，亦唔係搵代替品，但係冇咁空虛。」

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