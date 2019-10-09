店舖遭惡意破壞　楊明發聲明闢謠

藝人楊明去年投資飲食業開設湯店，短時間內已有三門店舖。惟今日他社交網發出聲明，指在近期的大型示威遊行中，店舖遭受到惡意的破壞，店舖門口被人塗鴉，店外的CCTV被損、亦收到恐嚇電話和網上很多恐嚇評論及惡意中傷。

楊明表示：「希望所有員工都不用提心吊膽地上下班。本店是服務市民的地方，不是表達政見的地方。本店的理念和宗旨一直沒變，我們只想為市民提供優質健康的食物。至於網上出現大量的謠言讓廣大市民憂心，本人深感抱歉。本店會繼續努力，秉承宗旨，將最優質的食物帶給大家，多謝各位的支持！」

有網友估計事件與他早於六月時，一個疑似無綫劇集《機場特警》台前幕後Whatsapp群組對話截圖流出有關。截圖顯示了一個名為「M.Y」的用戶在一條名為「示威者挖磚頭，遭四五人圍攻搶手機短片」的新聞後，留言：「佢老X成班癲X咗」。而被指與「M.Y」有關的楊明，受訪時曾表示：「其實我從來都冇評論過一啲和平嘅示威者，可能有啲人想斷章取義，將標題同埋我所講嘅嘢夾埋一齊。我重新一次，我鬧嘅只係鬧我上面條片，挖磚、鬧記者、兇記者嗰啲人。我立場就係和平，反暴力就係咁簡單，希望大家都平平安安最緊要。」他又表示舖頭生意影響：「都不斷有人玩電話恐嚇、打嚟扮叫外賣，所以依家都取消外賣，淨係做外賣公司訂單，生意就周圍都差，冇辦法。」他又指今次出聲明，因為有人於網上指他「跪低」，他只想澄清，不是他舖頭或他叫人於舖頭門外貼紙，而是一個員工自發去黐，楊明謂：「不過我都理解嘅，因為啲員工喺舖頭真係會驚，但我都同佢哋講咗，如果舖頭發生咩事，大家應以人生安全為大前題，不要跟人爭嗌、爭論，總之離開舖頭，保護自己安全為上。」

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