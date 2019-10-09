揭露港人無力感　鄧小巧被貓女搶鏡

歌手鄧小巧拍攝新歌《香檳女狼》MV時不愁寂寞，因為住宅單位屋主的一歲小貓女十分活潑好奇，不時走來走去檢查全屋陌生人，導演更臨場為加戲，令牠與小巧平分春色。

自己也收養了幾隻流浪貓的小巧，在MV中與小貓的互動十分有戲，雖然小貓完全沒有停下來，但導演仍然捕捉到牠如何撩撥小巧這都市寂寞人的心靈。她說：「我哋都市女性喺城市入面生活，要面對好多社交，有時又唔想失去自我，又會覺得同社群格格不入，喧嘩過後想有個時候安靜落嚟，自己一個人，所以好想返到呢個家。」

問到歌名叫為何叫《香檳女狼》，她說因為狼是群居動物，歌詞好貼合都市人現今的心態：「你每日都喺度生活但又感覺冇生活，其實咁樣係好寂寞。所以歌詞第一句就話『明晨應該去草原流浪』之後嘅『即使不想離羣始終不甘失去自我』，都好體現出群居但又同時唔想拋棄本性心情。」

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