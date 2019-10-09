三度做媽媽！楊丞琳愛女失蹤展開復仇

演員楊丞琳、吳可熙、是元介、鄭人碩等演出的驚悚力作《靈語》，近日在台灣舉行開鏡儀式。楊丞琳繼《紅衣小女孩》後第三度飾演母親，她與鄭人碩演出因愛女失蹤而傷心欲絕的父母，她將挑戰有「復仇」色彩的角色。楊丞琳表示對於這位母親心碎及對世界絕望的模樣非常有畫面，期待能將情緒發揮到最好，現在每天看着和戲中女兒拍攝的親密照片，將自己代入這個母親的世界當中。

而鄭人碩現實中已為人父，故非常理解為何會因為失去小孩而發狂，尤其類似的社會事件不斷發生，讓他不免提心跳膽。至於，是元介則十分開心再次與好友楊丞琳合作，笑謂這次兩人不談情說愛而難得成為敵人，期待今次的火花。

吳可熙與楊丞琳首次合作，在電影中發生很多衝突，首次演母親的她坦言角色面對的人生衝擊令她非常激動，開拍前一個禮拜更開始失眠焦慮，幸好導演特別提供一些相關書籍讓她揣摩。

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