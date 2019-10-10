東方日報C1：楊秀惠年初外地秘婚做闊太

早前憑劇集《大帥哥》「艾妞」一角被激讚戲功強勁的楊秀惠，原來跟拍拖7年的富貴男友葉世揚，今年初已於外地秘密結婚，並於上月正式在港入紙申請註冊。婚已結、劇照拍，承認秘婚的她揚言不會放棄幕前工作！

華姐出身、現年35歲的無綫花旦楊秀惠，20歲參加選美獨闖香港，因經 常演情婦、第三者等角色而被定型。近年憑劇集《心理追兇Mind Hunter》、《鬼同你OT》及《大帥哥》等受外間注目，獲網民激讚演技大爆發，終於憑強勁「戲」勢洗底！去年更首次做女一，演出《十八年後的終極告白》，吐氣揚眉。

做足保密工夫

擁43吋長腿的她雖然追求者眾，但堅持寧缺莫濫的專一態度，入行以來甚少緋聞，直至2012年，其真命天子才曝光。她被發現與葉姓富貴男友於半山同居，感情一日千里，不但經常被拍得見家長及出席好友聚會，且不時傳婚訊，但一直只聞樓梯響。楊秀惠曾表示希望盡快結婚生B，自嘲「姐姐年紀都大」，覺得結婚生仔「一定發生喺我身上」，更憧憬在歐洲舉行婚禮。

本報收到消息，楊秀惠自從拍完《大帥哥》，已和男友積極籌備婚禮，並做足保密工夫，於今年初在外地秘密結婚，並於上月在香港正式入紙申請註冊。記者昨日發現他們於上月24日正式遞交擬結婚通知書，她以原名楊㛢僡登記，而丈夫名字葉世揚正式曝光，比女方年長3歲，二人同報住渣甸山畢拉山道，但沒有申報職業一欄。

不放棄演藝事業

劇接劇的楊秀惠，同時是跨國美容王國的掌舵人。2014年開始，她分別 在香港、澳門及新加坡開設美妝店，每年營業額逾千萬元。據知，雖然她已升呢人妻，但未有放棄演戲，繼續拍劇、生意兩邊走。昨日她接受電話訪問時，對於秘婚直認不諱：「謝謝大家嘅祝福！我同我先生其實今年初已經喺外地結咗婚，但因為我先生係圈外人，所以想低調處理。（婚後會繼續幕前工作？）會，工作會同以前一樣，唔會有改變。」

傳拍劇撻着孫耀威

楊秀惠入行以來緋聞不多，但位位男友均「財才」兼備，最令人深刻是她與歌手孫耀威的一段情。2007年二人合作劇集《Click入黃金屋》傳緋聞，之後女方擔任孫耀威的音樂電影《分手公司》女主角，一直低調發展地下情及傳同居，惟戀人關係只維持一年多止步。

之後楊秀惠與著名測量師麥鏡開兒子、從事金融行業的Ray拍拖，感情要好，經常雙雙現身圈中好友聚會，包括2010年出席莊思敏的生日派對，惟感情只維持兩年，有傳是女方主動提出分手。

5料冠軍姣上位

於馬來西亞長大的楊秀惠，2003年參加當地《馬來西亞華裔 小姐競選》奪得冠軍，兼獲頒 「最上鏡小姐」、「完美體態小 姐」、「清新可人小姐」和「優雅 小姐」5項殊榮，翌年來港參加 《2004年國際華裔小姐》，但5強止步。之後簽約無綫成為旗下藝 人，拍攝多部電視劇，包括《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《萬凰之 王》及《仁心解碼》等。多演姣 角的她，在《鬼同你OT》及《大 帥哥》有出色表現，獲提名《萬 千星輝頒獎典禮2018》「最佳女配 角」，演技終被認同。

趕做豬新娘

不少女 星到了適 婚年齡，加上與另 一半感情穩定，急住今年出 嫁趕做豬新娘。現年31歲的朱千雪今年8月與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫，於峇里舉行婚禮，正式成為人妻，邀請圈中姊妹岑杏賢、湯洛雯、張嘉兒、劉倩婷、李雪瑩及蔣家旻等出席。事前千雪做足保密工夫，完成婚禮後回港才宣布喜訊。

41歲藝人李璧琦今年7月與拍拖5年的圈外男友蘇銘熙，在香港堅道浸信會行禮，換上多套性感婚紗的她展示最美一面，多位圈中好友李亞男、宋熙年和老公陳智燊、陸浩明、歐錦棠夫婦、楊潮凱等出席，向一對新人送上祝福。

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