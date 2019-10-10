古仔講股贈慶　謝安琪：我最終人生係井底蛙

歌手謝安琪（Kay）一連4場《kay isn't me. Live 2019》演唱會昨晚假紅館揭開序幕，這個非一般個唱以一個音樂劇形式展現，全晚Kay除唱歌外是「0」說話，利用歌曲配合舞台上的投射、燈光變化及視覺效果會歌迷。

Juno被刀亂插血染餐桌

其中震撼一幕是舞台上大螢幕播出的短片，見阿Kay和麥浚龍（Juno） 在長枱走各據一端，之後2人在長枱上，Kay用刀亂插向Juno，見Juno滿身鮮血伏於枱上，鮮血將Kay身上的白裙染紅，她踏過血淋淋的Juno向長枱另一邊走去，充滿詭異血醒令人毛骨悚然，短片播畢後，Kay就唱出《人妻的偽術》。之後舞台變身一個玻璃浴室，Kay在浴缸上唱《一個女人和浴室》及《沐春風》，再由浴室唱到床上，舞台中央放了破爛枯木的床，帶出《賴床》和《初開》兩首歌。

透視面紗遮面騷琴技

當Kay演唱《藝妓回憶錄》和《呻吟》時，大螢幕出現一對赤裸上身的男女纏綿在肉搏；到另一幕唱《雌雄同體》時，舞台高處就出現超過30人的大樂團，當幽美的音樂結束後，Kay就配上一句對白：「我最終人生都係井底蛙。」Kay再換上另一個造型，將頸箍狀的透視面紗，遮蓋了半張臉，之後大騷琴技彈出《You're in Love》。

紅館變燈海

至於好友古天樂變身做財經主播，拍了一條短片報告財經新聞，還有投射他的影像與Kay在台上「合唱」《 （一個男人）一個女人和浴室》。之後Kay唱《獨家村》時，觀眾在台下將手機的燈充亮起，紅館頓時變了燈海，約晚上10時40分，唱畢最後一首歌《773312》，為首場個唱劃上完美句號。

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