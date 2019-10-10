吳亦凡減肥成功東京食海底撈　潘瑋柏變肥帥

脹爆潘瑋柏（左起）、土香味趙今麥、減肥成功吳亦凡、招牌美腿Angelababy和大陸新一代Rapper福克斯。

昨日有網友在日本發現吳亦凡、Angelababy和潘瑋柏等人拉大隊去食海底撈，有食客大叫吳亦凡少吃點，原因係吳亦凡早排唔注意飲食，搞到成個肥佬咁。眾星殺入食店醫肚，罕有沒有戴上口罩和黑超，而現場所見，吳亦凡明顯瘦番好多，即時變番帥哥；反觀有個花名叫潘師嘅潘瑋柏就出晒事！佢突然脹爆變咗條肥帥，網友都忍唔住送佢一句，「中年發福很清晰了」。

其實咁多粒星聚一齊係為咗拍攝大陸一個關於潮流嘅真人騷，佢哋他們喺保鏢同工作人員護送下行過食客身邊，黑帽、黑衣配短褲的Baby盡騷招牌長腿，親和力強，微笑點頭向食客打招呼。

不過，最搶鏡竟然係小花趙今麥，佢演咗套科幻片《流浪地球》後紅到爆燈，加上可愛學生氣，是吸睛能手，不過打扮依然保留土香味，仲未潮得起。至於大陸新一代Rapper福克斯嘅人氣就爆晒棚，已經直逼吳亦凡同潘瑋柏。

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