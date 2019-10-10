冇諗復合！狄以達唔敢再約陳曉華

藝人狄以達今日現身新城電台受訪，大談生意經，他指剛於旺角開了第3間舞蹈學校：「開咗都有1個月。（之前學校火燭？）九龍灣店，但冇事啦！用咗1、2日修復就搞點。」講到現時市況不太好，課堂可有受影響？他坦言沒有：「我哋專教中、小學生，啲課程都係以學期咁計，其實經濟好我哋都唔太會受惠。不過3間學校旺角、九龍灣同將軍澳，都係啲高峰險地區，會擔心學生出入、車程問題都有Cut堂，所以都有諗喺Online做多啲，例如拍啲課堂片，畀佢哋喺屋企跟住嚟學。」續指覺得跳舞可以幫助年輕人暫時放鬆心情、放低周邊事物：「見到啲唔開心嘅學生，都會做吓心靈輔導。」

計劃於元朗或屯門開分校

至於定期的公開舞蹈活動，狄以達笑言有多次都差點要取消，不過最後都有驚無險地如常舉行：「有啲商場好好，冇講實會租用都會照借，畀啲學生表演。」他表示之後都想於元朗或屯門開學校：「先要處理行政同人手問題，感恩有好多前學生返嚟做導師，自己都少教，如果教埋就好難分身。」而本身想於6、7月推出新歌的他，都決定延期下年：「依家唔係太適合，自己都唔太心急做。」

冇諗同陳曉華復合

講到早前被影到跟前度、港姐冠軍陳曉華（Hera）撐枱腳，狄以達大叫黑仔：「依家唔敢再約啦，唯一一次都畀人影到！（私下仲有聯絡？）有Message，大家都有班共同朋友。（Hera有嚟學跳舞？）冇。（定私人授教？）冇，以前都有開班教Artist，依家少咗。（翻撻？）冇諗咁多，依家淨係諗旺角、九龍灣同將軍澳（分校）。（將軍澳咪啱囉。）都難。（難追？）係學校難管理，哈哈！」

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