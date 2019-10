尋日係岑杏賢生日31歲日,佢一眾好姊妹湯洛雯、蔣家旻及剛剛做人妻嘅朱千雪,佢哋4姊妹簡直就係生日鐵腳,只要其中一個生日,其餘三個都會出現,湯洛雯祝好姊妹生日快樂佢寫道:「生日快樂我的jenBB,又一個一起過的生日了,就這樣約定以後每個生日都要一起慶祝 ❤️ 開開心心簡簡單單的一個晚上,感恩。」而岑杏賢就話:「They always say I only go for pretty things, maybe that explains why I have you girls in my life(你哋成日講我只追求美好嘅嘢,可能說明點解我一生只有你哋)。」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。