在軍中講課？GD版權費稱冠年賺14億韓圜

韓國男團Big Bang隊長G-Dragon（GD）將於本月26日退伍，而多年為組合寫下多首歌曲的他，昨晚就獲選為節目《TMI News》版權收入最高的偶像。

節目昨日公布版權收入最高的7名偶像組合成員，GD登上榜首，曾為Big Bang寫過多首歌曲的他第一首單獨包辦曲詞的作品是《Lies》，《Haru Haru》及《Fantastic Baby》等名曲都是他的作品，於13歲開始寫歌的他，至今已是173首歌的版權持有人，填詞費在2018年冠絕全行，而主持全賢武就估計GD每年的版權收入達14億韓圜（約936萬港元）。

而第二位就是男團VIXX成員Ravi，他至今有144首作品，而第三位則是防彈少年團隊長RM，他擁有136首歌曲的版權，而Block B出身的Zico排第四，他擁有127首作品，一年的版權收入逾億韓圜，而B.A.P出身的方容國、Monsta X成員周憲及2PM的李俊昊就排第四至七位。

另外，近日有網民上載與在軍中的朋友的對話內容，並指GD在軍隊中講課：「是預防自殺的教育，聽說GD在兩星期後退伍了。」