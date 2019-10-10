獲邀到巴黎開P！陳凱詠趁機搵音樂人作歌

環球歌手陳凱詠（Jace）早前獲邀到法國巴黎參加Taylor Swift《CITY of Lover CONCERT》的私人派對，並化身客席小編為樂迷實時直擊報道。此行，Jace選中了一位香港幸運粉絲Ally同行，她指Taylor Swift這個私人派對沒對外公開發售，全部參加者都是透過被邀請，飛往巴黎與Taylor Swift零距離接觸，所以她好開心。

參與Writing camp

完騷後，Jace珍惜在異地的時間，與幾位法國音樂人在工作室一同寫歌，參與Writing camp，互相交流音樂心得，從中產生靈感，更創作了好幾首作品。Jace說：「今次法國巴黎之旅真係好興奮！除咗有得睇騷，仲可以同當地人合作，簡直係我夢寐以求嘅機會，十分難得，對我籌備之後嘅新歌有好大幫助！」

播歌做街訪

法國旅程中，她更將自己的廣東歌曲《想正常》隨機播給當地途人聽，以外地街訪形式，詢問當地人的聽後感。結果反應相當不錯，很多聽眾都被這首充滿節奏感的歌所吸引，很想知道是誰唱。最後Jace開估是自己的歌曲，途人為她帶來不少鼓勵。她直言十分享受這次旅程：「回港後我積極排舞同做運動，會拍多啲跳舞片放上網同粉絲分享，請大家繼續支持，留意我嘅社交平台！」

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