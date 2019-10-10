上山又下海　泳兒玩濕身險被浪掩沒

歌手泳兒的演唱會即將舉行，她的新歌《花心》MV昨日上架，這首歌亦是她推出的三首「花系列」為主題的歌曲中最後一章，泳兒表示《花心》透視人性內心深處：「每個人心深處都會有一啲渴望、貪心或者花心嘅念頭，心裏面有啲嘢好想做又唔敢做；又想做呢樣、又想做嗰樣，我覺得『花心』係人嘅本性，冇對或錯。」

MV拍攝方面，她透露是暗黑系列的延續：「延續番《野木蘭》內容，《野》MV講天使同魔鬼慢慢轉化成人，嚟到《花心》就係當佢哋變成人之後，佢哋會想做啲乜嘢呢？做咗人之後又會唔會係佢哋想像中咁開心、咁多姿多彩？」她在新歌MV中飾演Falling Angel，她轉化成人後，擁有超自然能力，所以MV中會見到不少她懸浮的鏡頭。

MV取景東龍島，一個對泳兒很有「經歷」的地方，她說：「嚟緊演唱會嘅poster就係喺東龍島影。我仲記得上次成34度，有工作人員中暑、有啲熱到扯爛自己條褲散熱。」上次攀山，這次則要下海玩濕身，她說：「今次冇咁曬，主要係落水。我要浸喺水入面，但面唔落水，導演諗住只係浸一下，但係我哋敵不過大自然，因為啲浪一沖過嚟，有一吓大家都『嘩』咗一聲！成個浪冚住咗我塊面，都飲咗幾次海水。同埋雖然唔係喺水入面浸咗好耐，但一上水就發覺浸到皺咗皮。」

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