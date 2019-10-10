細仔DNA測試有結果　陳倩揚要自我反省

育有兩子一女的藝人陳倩揚，今日出席活動分享育兒心得，席間透露剛為細仔陳羲穎做了一個DNA測試，於食物致敏原報告中顯示他對小麥、大麥敏感，但幸好不是極度致敏體質：「佢好鍾意食意粉，不過都冇話要戒，我依家都有整多啲飯糰畀佢食。（哥哥都會有敏感？遺傳？）咁就真係唔知，哥哥冇做測試，搵細仔做係因為呢個測試適合3歲或以上，哥哥依家大個我可以透過傾偈同佢了解，所以就畀細仔做。」

報告亦顯示羲穎跟哥哥陳羲廷一樣富音樂天賦，陳倩揚說：「哥哥有音樂天分一早就知，佢數拍子好準，同我唱歌聽到我走音就會出聲，但原來細仔都係有天分，佢仲未識表達，我都會問吓佢鍾唔鍾意、想唔想學，但點知佢都鍾意，依家學緊小號，同哥哥一齊演奏。」她又指透過報告得悉細仔是個好奇寶寶後，有檢討自己於日常生活的不足：「要增強忍耐力，原來佢成日提問，就可能係我解釋得唔好，成日以為佢細個唔明，但其實應該要用大人角度解釋，自己都學習多咗，反省到不足，有時沉澱過後都會有小小難過，覺得係自己疏忽、大意，只留意表面。依家佢有嘢唔明就會一齊去搵答案，多咗親子活動，不過有關數學、科學都係問番爸爸。」

活動尾聲階段，將於星期日（13日）生日的陳倩揚，獲大會送上鮮花及禮物預祝生日。問到仔女可有表示？她冧笑說：「哥哥成日拉住細佬密密斟，應該畫緊畫，平時都經常收到畫同情信，兩個仔都好識氹我，無時無刻都講『I Love You, Mami』，成日都叫老公要學吓啲仔，但佢話講得多唔矜貴，好難開到佢金口！（咁老公冇咩表示？）暫示未有，但啲朋友叫我哋學番拍拖，因為成日都湊小朋友，不過我同佢都係好鍾意小朋友，都放唔低。」

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