古天樂致電慰問　林子博喜獲ViuTV洽拍劇

藝人林子博太太董燕君患有罕見癌症，要負擔沉重醫藥費，日前他又不獲無綫續約，雪上加霜。今日他「失業」後首次開工，為活動擔任主持，問到是否不獲續約後首個工作？他說：「本來唔係，原本之前仲有一個活動，同埋有部電影拍，但因為環境因素取消咗，部電影都開唔成。」

工作排到農曆新年

子博表示演藝人協會主席古天樂有親自打電話給他：「當年我同古仔都係拍卡拉OK，大家已識咗好多年，佢問我ViuTV劇組有冇搵我，ViuTV嘅《地產仔》導演搵我，仲畀咗兩個角色叫我揀，我受寵若驚，同導演講我有得拍已好好，你覺得邊個適合我就拍邊個。」又謂現時的工作已排到農曆新年：「依家每個月都有三個活動工作。（收入好過之前？）咁又未，因為之前有底薪再加外快。」並指因要應付太太的醫療開支，所以希望繼續有多點工作機會。

鄰居贈五位數支票

他又指獲不少人伸出援手，大感人間有情：「身邊好多人好幫忙，好似我住嘅屋苑，個業主立案法團主席平時好惡，成日鬧啲保安，有日佢見到我，話睇到我嘅報道，佢好感性眼濕濕咁畀咗張支票我，叫我自己寫名上去，話係佢小小心意，張支票都有五位數字。同埋落街見到啲商店老闆佢哋都主動同我打招呼，叫我加油。」

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