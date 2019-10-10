新片票房報捷！「周迅接班人」王淨勁驚喜

由台灣演員王淨和曾敬驊演出的電影《返校》，入圍今年第56屆金馬獎並獲多達12項大獎提名，9月20日上映至今票房已突破兩億台幣（5100萬港元）大關！導演徐漢強表示：「很驚喜能有這樣的成績，觀眾買票進戲院看，已經是肯定，也是繼續往前的動力。」兩位主角王淨和曾敬驊第一時間知道票房突破兩億大關，二人驚呼：「真的嗎？」因為王淨星期日中午抵達韓國釜山宣傳電影，前一晚還在金鐘獎頒獎典禮現場，全程幾乎沒睡覺就搭早班飛機到釜山，與曾敬驊、導演徐漢強會合。

曾敬驊來到釜山第二天品嘗了道地美食，包括魚湯、烤海鮮、烤鰻魚，尤其是泡菜，第一次吃到韓國當地的泡菜讓他直呼太好吃，很想多買一些帶回台灣。他更想體驗一下汗蒸幕。王淨則是很想逛逛當地的小店，也想吃遍當地美食，可惜待的時間太少，無法達成心願。

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