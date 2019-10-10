唔止樣靚身材正！郭政鴻揀佳麗要古銅色

藝人郭政鴻出席亞洲美人魚小姐大賽總決賽，問到擔任評判的他，評選準則可是要樣靚身材正？他說：「樣樣都要，當然動作要優美，過程入面要顯示個性同笑容，膚色都好緊要，最好係古銅色，有熱帶啲、海洋啲嘅感覺。」

提到好兄弟陳山聰11月1日結婚，問他可是已請定假去飲？他說：「呢個一定啦。（你做兄弟？）佢今次就不設兄弟，簡單同佢啲親友、一齊成長、提攜過佢嘅人食餐飯，圈中太多朋友請唔哂，佢之後會逐一食飯。」問到可是會封大利是給對方？他說：「超市好多禮券，我可以入落利是封畀佢，實用。（方便佢第時去超市買奶粉、尿片？）唔使啦，好多人會Sponsor佢。」講到山聰想生小朋友，可會過他兩招？他說：「之前叫佢都唔聽，依家就知死，鍾意（小朋友）啦，不過每個階段都有唔同想法，當時佢想自由自在啲，但依家啲朋友都結晒婚、生咗仔，以前成班人過時過節出嚟玩，但依家愈嚟愈少人，因為個個番去湊仔，佢都好冇癮，加上佢係我兩個女嘅契爺，可能睇住小朋友大，呢個階段都想要（小朋友），其實有小朋友個人正能量多啲，條路又清晰啲，希望佢加油。」

問到山聰是否已造人成功，因為婚照中女友似是刻意遮肚？他說：「嘩！呢樣嘢真係唔知！呢啲咁私人嘅野，我冇八卦。（會唔會做契爺？）一定㗎啦。（準備訂金器上契？）等佢生性快啲生個出嚟先，到時再睇吓我點處理。」

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